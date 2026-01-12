lunedì, 12 Gennaio 2026
Inaugurazione ufficiale dell’Aula Studio della Biblioteca Comunale di Castel San Pietro

BolognaCastel San Pietro
Sabato 17 gennaio 2026 alle ore 15 volontarie, volontari e amministrazione comunale presentano lo spazio autogestito aperto alla cittadinanza

Sabato 17 gennaio 2026 le volontarie e i volontari vi aspettano assieme all’amministrazione comunale per inaugurare ufficialmente lo spazio dell’aula studio presso la Biblioteca Comunale!

L’appuntamento è alle ore 15, in corrispondenza con l’orario di apertura pomeridiano dell’aula, all’ingresso di Via Scania, 50.

Interverranno i rappresentanti dell’amministrazione comunale, assieme ai volontari e volontarie che ci porteranno la loro esperienza di autogestione dello spazio in questi primi mesi di apertura.

Per chi vorrà rimanere a studiare, l’aula studio continuerà poi la sua regolare attività fino all’orario di chiusura delle 19.

“Questa inaugurazione è stata fortemente voluta dalle volontarie e dai volontari: in questi mesi tutto il gruppo ha dimostrato grande cura e impegno verso lo spazio di cui si sono presi carico, fornendo un servizio utile nel fine settimana, quando la biblioteca è chiusa. Questo momento vuole essere un piccolo riconoscimento del lavoro svolto e un’occasione di promozione dello spazio e del volontariato.” – le parole del consigliere delegato alle politiche giovanili, Riccardo Raspanti.

















