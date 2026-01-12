In zona Mari a Modena nasce via Capri, strada di collegamento tra via Mar Adriatico e via Mar Ligure

L’intitolazione della nuova via è avvenuta questa mattina, lunedì 12 gennaio, alla presenza dell’assessore ai Lavori pubblici e presidente della Commissione toponomastica Giulio Guerzoni, di tecnici comunali e cittadini residenti nella zona.

“Via Capri – ha sottolineato Guerzoni – fa parte delle cosiddette denominazioni ‘orfane’, cioè già deliberate da tempo, nel caso specifico dal 2008, ma rimaste in sospeso a causa della mancata realizzazione del Piano particolareggiato della zona. Oggi, con l’avvenuto completamento del collegamento viario nell’area Peep ‘Santa Caterina’, via Capri diventa a tutti gli effetti una via della città di Modena”.

La nuova via è la prima laterale sinistra di via Mar Adriatico provenendo da via Nonantolana e si conclude all’incrocio con via Mar Ligure. La Commissione toponomastica ha deliberato il cambio di denominazione con via Capri nel tratto di strada che finora era rimasto una prosecuzione di via Mar Adriatico. Il cambio di denominazione interessa, in particolare, i civici di via Mar Adriatico compresi tra il numero 123/A e il 135 che ora risulteranno in via Capri.