lunedì, 12 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeReggio EmiliaIn Consiglio comunale a Reggio minuto di silenzio per le vittime di...





In Consiglio comunale a Reggio minuto di silenzio per le vittime di Crans Montana e Alessandro Ambrosio

Reggio Emilia
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
immagine d’archivio

Il Consiglio comunale di Reggio Emilia, riunito nel pomeriggio di lunedì 12 gennaio nella Sala del Tricolore, si è aperto con un minuto di silenzio per le vittime di Crans Montana e per il capotreno Alessandro Ambrosio assassinato alla stazione di Bologna.

In accordo con i capigruppo, il presidente del Consiglio Matteo Iori ha ricordato che nei giorni scorsi si sono svolti i funerali delle sei giovanissime vittime italiane morte la notte di Capodanno nell’incendio divampato nel locale Le Costellation: Giovanni Tamburi, 16enne di Bologna, Achille Barosi e Chiara Costanzo 16enni di Milano, Emanuele Galeppini 17enne di Genova, Riccardo Minghetti 16enne di Roma e l’italo svizzera Sofia Prosperi 15enne di Lugano. Il Consiglio ha, inoltre, ricordato Alessandro Ambrosio, 34enne di Zola Predosa assassinato nella serata del 5 gennaio nel parcheggio dello scalo bolognese mentre tornava a casa dopo un turno di lavoro. A tutte le loro famiglie il Consiglio ha espresso solidarietà e vicinanza.

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.