Il Cordoglio di CONFAPI Emilia per la scomparsa del Consigliere e imprenditore Alberto Stancari

Il presidente Alberto Meschieri, la Giunta di Presidenza, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e tutta Confapi Emilia esprime il proprio cordoglio e si unisce al dolore dei famigliari per la scomparsa del consigliere dell’Associazione imprenditoriale e imprenditore bolognese Alberto Stancari, 51 anni, consulente aziendale, morto in un incidente stradale sabato pomeriggio sulla A14.

Di lui restano l’esempio e la passione, oltre alla determinazione nel lavoro e nel fare impresa. Soprattutto, resta l’apporto prezioso offerto in termini di crescita, sviluppo e innovazione, portato con dedizione instancabile all’interno di Confapi Emilia. Resta il sorriso, la parola giusta al momento giusto, la forza di ricercare sempre una soluzione che fosse costruttiva e di comunità.

Alberto Stancari ha rappresentato, per l’Associazione e per quanti hanno avuto il privilegio di collaborare con lui, una figura di riferimento autorevole e generosa, capace di coniugare visione, competenza e profondo senso di responsabilità. Il suo impegno costante, animato da autentico spirito associativo e da una rara attenzione alle persone, ha contribuito in modo concreto a rafforzare il ruolo di Confapi Emilia e a promuovere un modello di associazione di impresa fondato su valori solidi, duraturi e protesi al futuro.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo sul piano umano, professionale e associativo. Alla famiglia, agli amici e a tutti i colleghi va l’abbraccio sincero di Confapi Emilia, che ne custodirà la memoria con gratitudine e rispetto, traendo ispirazione dal suo esempio e dal segno indelebile che ha lasciato nella nostra comunità.

















