lunedì, 12 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeModenaIl Consiglio comunale a Modena un minuto di silenzio per le vittime...





Il Consiglio comunale a Modena un minuto di silenzio per le vittime dell’incendio di Crans-Montana

Modena
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
immagine d’archivio

Il Consiglio comunale di Modena, in apertura della seduta di lunedì 12 gennaio, ha osservato un minuto di silenzio per le vittime dell’incendio di Crans-Montana, verificatosi la notte di Capodanno del 2026 all’interno del disco-bar Le Constellation nella località sciistica di Crans-Montana, nel Canton Vallese, in Svizzera.

Il presidente del Consiglio comunale Antonio Carpentieri ha sottolineato la volontà di tributare un minuto di raccoglimento come segno di vicinanza istituzionale “in ricordo delle vittime, italiane e non” del tragico episodio.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.