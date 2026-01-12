Il Consiglio comunale a Modena un minuto di silenzio per le vittime dell’incendio di Crans-Montana

Il Consiglio comunale di Modena, in apertura della seduta di lunedì 12 gennaio, ha osservato un minuto di silenzio per le vittime dell’incendio di Crans-Montana, verificatosi la notte di Capodanno del 2026 all’interno del disco-bar Le Constellation nella località sciistica di Crans-Montana, nel Canton Vallese, in Svizzera.
Il presidente del Consiglio comunale Antonio Carpentieri ha sottolineato la volontà di tributare un minuto di raccoglimento come segno di vicinanza istituzionale “in ricordo delle vittime, italiane e non” del tragico episodio.