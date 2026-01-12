Guastalla: al via le iscrizioni per nido e scuola dell’infanzia

Azienda Servizi Bassa Reggiana (ASBR) e Comune di Guastalla annunciano l’apertura delle iscrizioni per i servizi educativi 0-6 anni per l’anno scolastico 2026/2027. A partire da oggi, lunedì 12 gennaio, le famiglie del territorio potranno presentare domanda per l’accesso al Nido d’infanzia Iride e alla Scuola dell’infanzia Arcobaleno.

I TERMINI PER LE DOMANDE

Le scadenze variano a seconda della tipologia di servizio:

Scuola dell’infanzia Arcobaleno: le iscrizioni resteranno aperte fino al 28 febbraio 2026 . Il servizio è rivolto ai bambini nati negli anni 2021, 2022 e 2023.

Nido d’infanzia Iride: la finestra temporale è più ampia, fino al 5 maggio 2026. Possono essere iscritti i bambini nati nel 2024, 2025 e 2026 (fino ai nati entro il 30 aprile 2026).

PORTE APERTE ALLE FAMIGLIE: GLI OPEN DAY

Per supportare i genitori in una scelta fondamentale per la crescita dei propri figli, sono previste due giornate di Open Day. Gli incontri permetteranno di visitare gli spazi, conoscere il personale educativo e approfondire l’offerta pedagogica e la quotidianità dei servizi. Alla Scuola Arcobaleno: mercoledì 21 gennaio 2026, dalle 17.00 alle 19.30 (organizzato su due turni). Al Nido Iride: mercoledì 11 marzo 2026, dalle 17.00 alle 19.30 (organizzato su due turni).

COME PRESENTARE DOMANDA E RICHIEDERE INFORMAZIONI

Per partecipare alla visita è necessario iscriversi, contattando lo Sportello Educativo: tel. 0522.1170131; sportelloeducativoguastalla@asbr.it

Lo Sportello Educativo di Guastalla è a disposizione, per fornire supporto tecnico e chiarire ogni dubbio, su appuntamento il mercoledì e il venerdì dalle 08.30 alle 13.00.

ULTERIORI INFO: www.asbr.it