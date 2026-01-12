Furto in un esercizio commerciale di Modena: arrestati quattro cittadini tunisini

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto quatto cittadini tunisini, tra i 19 e i 28 anni, già noti alle forze dell’ordine e regolari sul territorio nazionale, per il reato di tentato furto aggravato in concorso.

Nella serata del 10 gennaio scorso, è stata segnalata alla Centrale Operativa da una Guardia Particolare Giurata, in servizio presso un noto centro commerciale, la presenza dei quattro uomini, che dopo essersi aggirati con fare sospetto all’interno del supermercato ed aver riempito un carrello con una notevole quantità di prodotti prelevata dagli scaffali, si erano portati presso le casse automatiche, effettuando un pagamento del valore di 1,30 euro.

La Squadra Volante, intervenuta tempestivamente, ha quindi fermato i quattro indagati una volta oltrepassata la barriera delle casse. Da un sopralluogo sono stati rivenuti, lungo una corsia del supermercato, diversi congegni antitaccheggio danneggiati, che i quattro uomini verosimilmente avevano asportato dalla merce sottratta con l’utilizzo di due coltelli, anch’essi prelevati dagli scaffali e abbandonati nelle immediate vicinanze. La merce recuperata aveva un valore commerciale di oltre 850 euro.

All’esito dell’udienza, svoltasi questa mattina, il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto.

La loro posizione amministrativa sul territorio nazionale è al vaglio dell’Ufficio Immigrazione, mentre la Divisione Anticrimine sta valutando l’eventuale adozione di misure di prevenzione nei loro confronti.