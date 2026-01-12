FabLab Junior: nuovo anno, nuovi laboratori a Spezzano di Fiorano

Robot che si muovono sulla neve, cartoni animati creati con il coding, robot musicali e DJ per un giorno. A gennaio 2026 il FabLab Junior di Casa Corsini, polo dell’innovazione del Comune di Fiorano Modenese, propone un nuovo ciclo di laboratori STEAM Education, rivolti a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, con attività gratuite dedicate a scienza, tecnologia, creatività e musica.

Il programma si articola in quattro appuntamenti pomeridiani dalle ore 17 alle 18, pensati per avvicinare i più giovani al pensiero computazionale e all’espressione digitale attraverso il gioco e la sperimentazione.

Si parte mercoledì 14 gennaio con “Ozobot sulla neve”, un laboratorio di robotica per bambini dai 6 ai 9 anni, in cui i partecipanti guideranno un piccolo robot lungo un percorso invernale ideato da loro.

Lunedì 19 gennaio sarà la volta di “Come nasce un cartone”, dedicato alla fascia 10–14 anni: un’attività di coding a blocchi e digital storytelling per creare un cartone animato e dare vita a personaggi e storie originali.

Il calendario prosegue martedì 20 gennaio con il Family Lab “Music-Bot”, a cui sono invitate famiglie e adulti con bambini dai 6 ai 9 anni: insieme costruiranno e programmeranno un robot musicale per comporre melodie personali.

Chiude il ciclo martedì 27 gennaio “Suoniamo come DJ” (10–14 anni), un laboratorio dedicato alla creazione di canzoni, diventando veri e propri DJ.

Tutti gli incontri si svolgeranno presso il FabLab Junior di Casa Corsini, in via Statale 83 a Spezzano di Fiorano Modenese. La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria alla mail info@casacorsini.mo.it

I laboratori si STEAM Education sono realizzati dall’associazione Lumen con il contributo del Comune di Fiorano Modenese e della Fondazione di Modena, nell’ambito di Repubblica Digitale.