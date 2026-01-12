“Essere medico a Gaza”: una serata di testimonianza e letture in biblioteca a Castellarano con Emergency

Martedì 14 gennaio alle ore 20.30, presso la Biblioteca comunale di Castellarano, si terrà la serata “Essere medico a Gaza”, un incontro pubblico promosso in collaborazione con EMERGENCY Reggio Emilia, dedicato all’informazione e alla riflessione sulla situazione umanitaria nella Striscia di Gaza.

Protagonista della serata sarà Andrea Bona, medico di EMERGENCY, che porterà la sua testimonianza diretta dall’esperienza sul campo. L’incontro sarà condotto da Pierluigi Senatore, che dialogherà con il medico approfondendo le condizioni sanitarie, il lavoro negli ospedali e il significato di esercitare la professione medica in un contesto di guerra.

Ad arricchire la serata, l’intervento di Roberta Biagiarelli, che leggerà alcuni brani tratti dal libro “Il loro grido è la mia voce. Poesie da Gaza”, offrendo uno spazio di ascolto e di umanità attraverso le parole e le voci della popolazione civile.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di impegno dell’Amministrazione comunale e delle realtà del territorio per promuovere consapevolezza, dialogo e attenzione ai diritti umani e alle conseguenze dei conflitti sulle popolazioni civili.