Domenica al Teatro Celebrazioni in scena Otello nella rilettura di Fabrizio Monteverde

AppuntamentiBologna
Tempo di lettura 1 min.
Otello del Balletto di Roma (ph Matteo Carratoni)

È una delle sue produzioni shakespeariane più acclamate che, insieme a Giulietta e Romeo, rappresenta uno dei suoi vertici creativi e ne ha consacrato il successo come coreografo e regista. È l’Otello firmato da Fabrizio Monteverde su musiche di Antonín Dvořák, che l’autore torna a riallestire per il Balletto di Roma. L’appuntamento, che fa parte della Stagione Danza 2025/2026 del Teatro Celebrazioni di Bologna, è per domenica 18 gennaio alle 17.30.

A sei anni circa dall’ultima messa in scena, la creazione coreografica di Monteverde viene riproposta in una versione rinnovata, che oggi ritrova una consapevolezza interpretativa ancora più intensa.

In questa rilettura, Monteverde approfondisce la rielaborazione del dramma shakespeariano concentrandosi sulle dinamiche psicologiche che legano Otello, Desdemona e Cassio, interpretati rispettivamente da Alessio Di Traglia, Roberta De Simone e Francesco Moro. In questo complesso triangolo relazionale – fluido e mai statico – l’azione dei protagonisti è mossa dagli inganni di Iago – incarnato da Paolo Barbonaglia – e lascia spazio a un conflitto più profondo: quello tra la razionalità e la forza del Sentimento. In questo gioco di specchi, i protagonisti si muovono tra maschere di silenzi e bugie consapevoli, rivelando la fragilità della natura umana.

