Da mercoledì a Reggio Emilia riapre la vasca piccola della piscina Melato

Riaprirà mercoledì 14 gennaio la vasca da 15 metri dell’impianto natatorio di via Melato, chiusa nei giorni scorsi a causa di un parziale cedimento di una porzione laterale della controsoffittatura. La ditta incaricata completerà nella giornata di oggi, lunedì 12 gennaio, gli interventi di messa in sicurezza, consentendo nelle prossime ore il ripristino della piena fruibilità della vasca più piccola dell’impianto.

“Ringrazio la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, che si è attivata immediatamente, e la ditta Gigli per la disponibilità dimostrata nell’avvio tempestivo dei lavori – commenta l’assessora a Economia urbana e sport Stefania Bondavalli – In questi giorni è stato possibile contenere al minimo i disagi, grazie allo spostamento dei corsi nella vasca da 25 metri e nell’impianto di via Gattalupa. Una volta ultimati i lavori, il gestore provvederà al ripristino degli ambienti e da mercoledì l’impianto tornerà regolarmente operativo”.

“Le piscine di via Melato – continua Bondavalli – richiedono interventi costanti di manutenzione ordinaria e straordinaria, che continueremo a programmare e realizzare fino alla conclusione dell’attività che in futuro proseguirà nei nuovi impianti. Nelle prossime settimane è prevista, infatti, la firma della convenzione con il gruppo Supera, che consentirà l’avvio del nuovo project financing, con l’apertura del cantiere nel corso dell’anno”.