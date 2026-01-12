lunedì, 12 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
Bologna Città 30, da oggi i lavori per la messa in sicurezza di via Corelli

BolognaViabilita'
Tempo di lettura 1 min.

Interessato il tratto tra la Rotonda Principessa Mafalda di Savoia e via Ponchielli

Sono partiti oggi i lavori per il completamento della messa in sicurezza di via Corelli, tra la Rotonda Principessa Mafalda di Savoia e via Ponchielli.

L’intervento, della durata di circa 45 giorni, prevede nello specifico:

  • la realizzazione di corsie ciclabili monodirezionali su ambo i lati di via Corelli, nel tratto interessato
  • la realizzazione di un nuovo percorso pedonale e ciclabile contigui sul lato ovest di via Corelli, tra la rotonda Principessa Mafalda di Savoia e l’attraversamento semaforizzato
  • la messa in sicurezza degli attraversamenti presenti sul lato ovest (ciclo-pedonale) e sul lato sud (pedonale) della Rotonda Principessa Mafalda di Savoia mediante installazione di bi-moduli lampeggianti in prossimità dell’immissione alla rotonda
  • il rialzo delle intersezioni Corelli/Corticelli e Corelli/della Battaglia, con contestuale messa in sicurezza degli attraversamenti ciclo-pedonali
  • la revisione e adeguamento della segnaletica stradale verticale e orizzontale in tutte le strade interessate dai suddetti interventi puntuali

L’intervento fa parte di un più ampio appalto, dell’importo complessivo di 700.000 euro, che ha già visto la realizzazione degli interventi in via Roncaglio–G.Papini–Dei Giardini e in via N. Dall’arca–A.Tiarini–D.Zampieri e che vedrà prossimamente quello in via G. Segantini–Berretta Rossa.

Nel 2023 si era già intervenuti in via Corelli con la realizzazione del nuovo attraversamento ciclo-pedonale semaforizzato a chiamata, all’imbocco nord della rotatoria Principessa Mafalda di Savoia, in corrispondenza dell’accesso ovest al giardino C. Alvaro.

 

















Redazione 1

