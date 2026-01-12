A14: aggiornamento al programma di chiusura uscita stazione di Bologna Borgo Panigale

Sulla A14 Bologna-Taranto, è stato aggiornato il programma di chiusura della stazione di Bologna Borgo Panigale previsto dalle 21:00 di questa sera, lunedì 12, alle 5:00 di martedì 13 gennaio.
In tale orario la chiusura della suddetta stazione, inizialmente prevista in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli, sarà effettuata in uscita, per chi proviene da Ancona, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio, di Valsamoggia, sulla A1 Milano-Napoli, o di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.