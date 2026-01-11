Serie di chiusure notturne programmate sulla Tangenziale di Bologna

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 13 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 11 bis Castenaso e lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

Di conseguenza, gli svincoli 11 bis Castenaso e 11 San Vitale saranno chiusi in entrata verso Casalecchio/A1; inoltre, l’uscita 11 San Vitale non sarà raggiungibile per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 11 bis Castenaso, percorrere la viabilità ordinaria: SS253, via Enrico Mattei, via Bassa dei Sassi, via del Fresatore, rotonda Armando Ghedini, via del Muratore, rotonda Acqua Fresca, rotonda Armando Gagliani, via dell’Industria, rotonda Giuseppe Modonesi, rotonda Enrico Brunetti Rodati, via del Terrapieno e rientrare in Tangenziale allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri;

per la chiusura dell’entrata degli svincoli 11 bis Castenaso e 11 San Vitale verso Casalecchio/A1: svincolo 10 Zona Industriale Roveri.

Sempre sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 14 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 5 Quartiere Lame e lo svincolo 7 Bologna Centro, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile lo svincolo che dalla Tangenziale, con provenienza Casalecchio di Reno, immette all’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.

Saranno chiuse anche le entrate degli svincoli 5 Quartiere Lame e 6 Castelmaggiore, verso San Lazzaro/A14.

Si ricorda che lo svincolo 6 Castelmaggiore della Tangenziale è chiuso, in modalità permanente, in uscita per chi proviene da Casalecchio/A1, per lavori di competenza del Comune di Bologna relativi alla realizzazione della nuova linea tramviaria di Bologna denominata “Linea Verde”.

Si precisa che sarà regolarmente percorribile lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio (A13) immette sulla Tangenziale, verso San Lazzaro/A14.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 5 Quartiere Lame, percorrere la viabilità ordinaria: via Cristoforo Colombo, via Corticella, via Bertini, via William Shakespeare, via Aposazza, via Stalingrado-SS64 e rientrare sulla Tangenziale allo svincolo 7 Bologna Centro, verso San Lazzaro;

per la chiusura dello svincolo di immissione dalla Tangenziale all’entrata di Bologna Arcoveggio, seguire il percorso sopra indicato, con ingresso in Tangenziale allo svincolo 7 Bologna Centro;

per la chiusura delle entrate verso San Lazzaro/A14 degli svincoli 5 Quartiere Lame e 6 Castelmaggiore: svincolo 7 Bologna Centro.