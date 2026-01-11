domenica, 11 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaRuba un cellulare in un negozio di telefonia e minaccia un vigilante...





Ruba un cellulare in un negozio di telefonia e minaccia un vigilante con una lametta: 21enne arrestato a Reggio Emilia

CronacaIn evidenza Reggio EmiliaReggio Emilia
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Nel primo pomeriggio di ieri, sabato 10 gennaio, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato di Reggio Emilia, impiegati in un servizio straordinario di controllo del territorio, intervenivano all’interno di un centro commerciale di via Kennedy a seguito della segnalazione di un furto in atto.

Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti prendevano contatti con un addetto alla sicurezza il quale riferiva di aver individuato un giovane ragazzo, di presumibile origine straniera, come il presunto autore del furto di un telefono cellulare avvenuto all’interno di un negozio di telefonia e di essere stato minacciato e aggredito dallo stesso, nel tentativo di guadagnarsi la fuga, con un l’utilizzo di una lametta.

A quel punto gli operatori della Polizia di Stato, grazie alle descrizioni fornite dall’addetto alla sicurezza, confermate poi dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza presente, riuscivano a rintracciare il presunto autore della rapina, ancora presente nel parcheggio del centro commerciale.

Si trattava di un 21enne di origine egiziana, già noto alle forze di polizia per via di alcuni precedenti, il quale veniva trovato in possesso sia di un telefono cellulare, poi appurato essere quello poco prima sottratto, che di una lametta ben occultata nel vestiario.

Il giovane è stato accompagnato presso i locali della Questura dove, al termine degli opportuni accertamenti di rito, è stato tratto in arresto per l’ipotesi di reato di rapina impropria. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 21enne è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Reggio Emilia in attesa dell’udienza di convalida.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.