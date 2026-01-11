Pianoro: escursionista bloccato, salvato dall’elicottero dei Vigili del Fuoco

Un altro intervento nel pomeriggio di oggi per il Reparto Volo di Bologna dei Vigili del fuoco. Alle ore 16:55, l’elicottero è decollato verso il comune di Pianoro per soccorrere un escursionista in difficoltà.

L’uomo, mentre percorreva un sentiero, è scivolato finendo per rimanere bloccato in un piccolo spiazzo, impossibilitato a risalire o a proseguire in sicurezza. Una volta individuato dall’alto, l’equipaggio ha proceduto al recupero tramite verricello.

L’escursionista, apparso in buone condizioni fisiche, è stato quindi trasportato in una zona sicura.