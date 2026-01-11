domenica, 11 Gennaio 2026
Novellara, la carta d’identità non è più di carta

Bassa reggianaNovellara
Tempo di lettura Less than 1 min.

Dal 2026 obbligatoria la Carta d'Identità Elettronica: open day all'Urp martedì 13 gennaio con orario continuato dalle 9 alle 18 per fare il nuovo documento. Tutte le informazioni

La carta d’identità non è più di carta: dal 2026 viene sostituita da uno strumento moderno, sicuro e pratico. Per aiutare i cittadini a passare alla nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE) in modo semplice e veloce, il Comune di Novellara organizza un Open Day dedicato ai residenti ancora in possesso della carta d’identità cartacea.

L’iniziativa si svolgerà martedì 13 gennaio: dalle 9 alle 18, con orario continuato, sarà possibile richiedere la CIE recandosi direttamente all’URP, senza appuntamento.

L’Open Day è pensato anche in vista della scadenza del 3 agosto 2026, data in cui le carte d’identità cartacee cesseranno definitivamente di essere valide e dovranno essere sostituite dalla Carta d’Identità Elettronica.

Per il rilascio della CIE è necessario presentarsi con una fotografia recente (senza occhiali); la carta d’identità cartacea in corso di validità o quella elettronica scaduta; Tessera Sanitaria/Codice Fiscale. Il costo è di 22,30 euro con pagamento esclusivamente tramite POS (bancomat o carta di credito).

I minori di 18 anni dovranno essere accompagnati dai genitori. I cittadini stranieri dovranno esibire il permesso di soggiorno in corso di validità.

Il Comune invita i residenti interessati a cogliere questa opportunità per mettersi in regola con anticipo e ottenere un documento aggiornato, più funzionale e adatto ai servizi di oggi.

















