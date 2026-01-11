Infortunio per un ventenne nei pressi degli impianti di Cerreto Laghi

Il giovane, cittadino straniero residente a Reggio Emilia, indossava calzature non idonee ed è caduto rovinosamente, riportando un grave trauma a tibia e caviglia. Sul posto era già presente una squadra della stazione del del Soccorso Alpino e Speleologico monte Cusna: i tecnici hanno rapidamente raggiunto l’infortunato, provvedendo alla stabilizzazione degli arti e al suo posizionamento su barella toboga. Il ragazzo è stato successivamente affidato all’elisoccorso EliBologna, che lo ha trasportato in ospedale in codice 2.
