domenica, 11 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeAppennino ReggianoInfortunio per un ventenne nei pressi degli impianti di Cerreto Laghi





Infortunio per un ventenne nei pressi degli impianti di Cerreto Laghi

Appennino ReggianoCerretoCronacaReggio Emilia
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
immagine di repertorio

Il giovane, cittadino straniero residente a Reggio Emilia, indossava calzature non idonee ed è caduto rovinosamente, riportando un grave trauma a tibia e caviglia. Sul posto era già presente una squadra della stazione del del Soccorso Alpino e Speleologico monte Cusna: i tecnici hanno rapidamente raggiunto l’infortunato, provvedendo alla stabilizzazione degli arti e al suo posizionamento su barella toboga. Il ragazzo è stato successivamente affidato all’elisoccorso EliBologna, che lo ha trasportato in ospedale in codice 2.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.