Bologna: grave un giovane accoltellato in zona universitaria

Un giovane di 20 anni versa in gravissime condizioni al Maggiore, a seguito di una violenta aggressione avvenuta ieri intorno alle 17:30 in via Giovan Battista De Rolandis nella zona universitaria di Bologna. Il giovane, nordafricano, sarebbe stato aggredito da un gruppo di ragazzi e colpito con alcune coltellate.

A chiamare i soccorsi sono stati alcuni residenti della zona. Sul posto si sono portati i sanitari, che prestate le prime cure hanno trasportato il 20enne al Maggiore in codice di massima gravità, ed i carabinieri del del Nucleo Radiomobile per un sopralluogo. Indagini in corso

















