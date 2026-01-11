domenica, 11 Gennaio 2026
Assalto al bancomat nella notte a Formigine

Nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 5:00, ignoti hanno preso di mira lo sportello bancomat della filiale Credem di via Marconi, in pieno centro a Formigine.

Secondo un testimone svegliato dal fracasso al quale è seguita una esplosione, i malviventi, dopo aver rubato un’utilitaria dal vicino parcheggio, avrebbero usato l’auto come ariete per sfondare una vetrata dell’istituto di credito per poi far saltare lo sportello bancomat. Immediato l’allarme ai carabinieri, sul posto assieme ai Vigili del fuoco.

















Redazione 1

