Arriva a Bologna lo show di Michele Basile “Stai Karma”

Michele Basile, artista poliedrico, attore, insegnante di teatro, speaker pubblicitario e fenomeno social con una community di quasi 900mila followers su TikTok e quasi 300mila su IG, arriva al Teatro Dehon di Bologna sabato 17 gennaio (ore 21) con il suo spettacolo che ha registrato il sold out in tutte le 4 date di Milano: “STAI KARMA”, una montagna russa di risate tra i mille imprevedibili volti del giovane artista.

Cosa succede quando scegliere diventa un’impresa titanica? Michele Basile porta in scena un viaggio esilarante e profondo tra le mille sfaccettature della sua vita e delle sue (non) scelte. Attraverso le sue tante “maschere” – il Karma, la Licia, la Nonna, la Titti, e molti altri volti che abitano la sua quotidianità – Michele racconta con inconfondibile ironia le piccole e grandi decisioni di ogni giorno. Personaggi surreali e irresistibili diventano specchi delle sue (e delle nostre!) indecisioni o occasioni mancate, accompagnandoci in un viaggio che esplora le infinite possibilità della vita, tra dubbi, slanci e il coraggio di essere sé stessi. In breve, uno spettacolo sorprendente, che trasforma l’indecisione in uno straordinario atto di coraggio.

ORARI BIGLIETTERIA

Dal martedì al sabato dalle 15 alle 19. Via Libia 59 – Bologna | Tel. 051 342934

vivaticket.it