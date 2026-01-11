Al Celebrazioni di Bologna, Drusilla Foer torna in scena con il suo ‘Venere Nemica’

A un anno dal doppio sold out al Teatro Celebrazioni di Bologna, Drusilla Foer torna in scena con il suo acclamato Venere Nemica. L’appuntamento è per venerdì 16 e sabato 17 gennaio alle ore 21.00.

Sotto la regia di Dimitri Milopulos, Drusilla Foer condivide il palcoscenico con l’attrice e cantante Elena Talenti in uno spettacolo di cui è anche co-autrice insieme a Giancarlo Marinelli.

Con queste parole Foer racconta la genesi del progetto: «Avevo voglia di fare della prosa, di scrivere un testo di cui ho fatto la drammaturgia. Un testo narrativo, dove ci fosse il rigore della prosa, ma anche la leggerezza, la croccantezza, il dramma e sensazioni altalenanti, emozioni che a volte sono aspre e a volte sono lievi».

Ma Venere Nemica non è solo prosa: è una pièce teatrale impreziosita da musica cantata dal vivo, che è parte integrante della narrazione, con atmosfere che, in alcuni passaggi, evocano il fascino del musical.

Ispirata alla favola di Apuleio Amore e Psiche, l’opera rilegge il mito in un perfetto equilibrio tra tragedia e commedia, capace di commuovere e divertire. Lo spettacolo proietta nel presente i grandi archetipi classici: dall’eterna competizione tra suocera e nuora alla bellezza che sfuma, fino alla possessività materna e al conflitto millenario tra l’umanità e il divino…

