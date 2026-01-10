SAP: “aggressione a due poliziotti alla Stazione di Bologna, occorrono interventi seri e strutturali”



La Segreteria Provinciale SAP di Bologna esprime la propria ferma condanna per la

grave aggressione subita nella serata di ieri da due operatori della Polizia di Stato

durante l’identificazione di un cittadino straniero all’interno della Stazione di Bologna.

Ancora una volta, chi è chiamato quotidianamente a garantire la sicurezza dei cittadini,

si trova ad operare in condizioni di elevata criticità, esposto a rischi inaccettabili, spesso

senza strumenti adeguati di prevenzione e tutela.

Come già denunciato nel corso della settimana in relazione ai gravissimi fatti di cronaca

culminati in un omicidio, il SAP ritiene indispensabile, e non più rinviabile, l’introduzione

di varchi di accesso controllati all’interno della Stazione di Bologna.

Occorrono anche sentenze esemplari che fungano da deterrente e che riconoscano il

vero valore del ruolo delle Forze dell’ordine. Divieti di dimora e obbligo di firma si sono

dimostrati chiaramente fallimentari e hanno favorito il ripetersi delle aggressioni.

Varchi e tornelli rappresenterebbero un concreto deterrente e una fondamentale tutela,

consentendo di limitare l’ingresso a persone prive di titolo di viaggio e, soprattutto, a

soggetti potenzialmente pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

La sicurezza non può essere affidata esclusivamente alla presenza degli operatori, che

già operano con professionalità e senso del dovere, ma deve essere supportata da

scelte strutturali e organizzative chiare e coraggiose.

Il SAP di Bologna continuerà a denunciare con determinazione ogni situazione che

metta a rischio l’incolumità dei poliziotti e dei cittadini, chiedendo risposte immediate e

concrete alle istituzioni competenti.

La sicurezza è un diritto di tutti, la tutela di chi la garantisce è un dovere dello Stato.