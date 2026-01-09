Tram: scende su strada l’ultimo cantiere della Linea Verde in via Bentini

Il nuovo anno si apre con la ripresa a pieno ritmo dei lavori e l’avvio dell’ultimo cantiere della Linea Verde, a conclusione di una pausa natalizia che non ha mai spento le attività lungo la tranvia. Sono rimasti al lavoro, infatti, 170 addetti impegnati nelle operazioni di continuità e negli interventi di emergenza.

L’ultimo cantiere della Verde

Il tratto conclusivo della Linea Verde, tecnicamente il P2, è quello che interessa il segmento di via Bentini compreso tra via Colombarola e Sant’Anna. Il cantiere sarà allestito a partire da lunedì 19 gennaio, inizialmente nella sola porzione compresa tra le vie Colombarola e Molière, per allungarsi successivamente fino a via Sant’Anna.

Le modifiche alla viabilità prevedono da subito che il senso unico verso periferia – già in vigore nella prima parte di via Bentini – sia esteso fino a via Sant’Anna, portando la circolazione al suo assetto definitivo, destinato a essere mantenuto anche a tranvia in funzione.

Per quanto concerne l’impatto sul trasporto pubblico del cantiere della linea Verde a Corticella, nei prossimi giorni seguiranno informazioni puntuali sui percorsi alternativi della linea 27 e delle linee suburbane della direttrice Galliera in relazione al procedere dei lavori.

Centro storico: l’incrocio di Marconi-Ugo Bassi

Con la riapertura di via Indipendenza alle spalle, si intensificano le attività su via Marconi, dove il cantiere si prepara ad essere riallestito continuando a interessare l’incrocio con Ugo Bassi e San Felice, ma in un nuovo assetto. Le operazioni inizieranno il 12 gennaio con lo smantellamento delle recinzioni su Ugo Bassi, senza modifiche alla circolazione, che resterà a senso unico verso il centro. Anche lo spostamento del cantiere di via Marconi dal lato est a quello ovest non comporterà alterazioni alla viabilità, salvo restringimenti di carreggiata. Lo stesso vale per i lavori su via delle Lame, il cui trasferimento sul lato opposto è però calendarizzato dalla settimana successiva.

Zona Ospedale Maggiore

L’avanzamento delle attività ora consente di affrontare, contenendo i disagi, anche l’incrocio tra Prati di Caprara e viale Pertini dove, dalla prossima settimana (tra il 15 e il 17 gennaio), prenderanno il via le attività preliminari. Si inizierà con l’arretramento dell’impianto semaforico e con la demolizione degli spartitraffico esistenti, operazioni funzionali alla viabilità temporanea. Successivamente si procederà, come sempre, operando in primo luogo sui sottoservizi, per poi entrare nel vivo con la realizzazione della vasca tranviaria e la posa dei binari.

Per tutta la durata dei lavori l’intersezione rimarrà percorribile.

Borgo Panigale

Nel tratto di via Marco Emilio Lepido compreso tra C. Ducati e via Caduti di Amola il cantiere si avvia alla conclusione, con un intervento complesso ma di durata circoscritta (10 giorni circa), che ha per oggetto il completamento e l’allaccio delle reti dei sottoservizi nell’intersezione tra via della Salute e C. Ducati. Si parte da lunedì 12 gennaio con operazioni che comportano la deviazione della circolazione e il temporaneo passaggio dei veicoli nella porzione stradale della via Emilia dove sono già presenti i binari. Successivamente si opererà mediante quattro mini-cantieri posizionati ai lati dell’incrocio, che resterà percorribile nelle diverse direzioni, pur con alcuni restringimenti di carreggiata.

Gli interventi per il trasporto e la posa delle rotaie

I lavori di posa dei binari in programma nei prossimi giorni sono localizzati:

nel primo tratto di via San Felice, dalla porta fino a Riva di Reno, dove le operazioni sono previste il 12 e il 15 gennaio, dalle 10 alle 16;

nelle corsie sud di via Ferrarese, vicino allo spiazzo alberato (tra le 22 e le 5 del 9/01 e dalle 10 alle 16 del 13/01);

in via di Corticella (da piazza dell’Unità all’Ippodromo, il 9 e il 16/01 dalle 10 alle 16 e il 12/01 tra le 22 e le 5);

in via San Donato (tra le 22 e le 5 del 16/01).