venerdì, 9 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeBassa modeneseSan Felice: via libera al progetto della Torre dell’Orologio





San Felice: via libera al progetto della Torre dell’Orologio

Bassa modeneseSan Felice sul Panaro
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Si aggiunge un altro pezzo alla ricostruzione pubblica sanfeliciana: ha ottenuto il via libera nei giorni scorsi dalla Commissione congiunta regionale il progetto esecutivo di ricostruzione della Torre dell’Orologio. A questo punto si attendono solo gli atti formali di autorizzazione ai lavori da parte della Soprintendenza, della Sismica e dell’Agenzia ricostruzioni per poter bandire la gara e assegnare i lavori.

L’importo complessivo previsto per la ricostruzione della Torre, nel Piano delle Opere Pubbliche conseguente ai sismi del 2012, è di circa un milione e 190 mila euro, di cui un milione finanziato dal commissario delegato alla Ricostruzione e 100 mila finanziati dal Comune con risorse proprie. La Torre, che avrà un’altezza superiore ai 20 metri, ripercorrerà gli stessi volumi di quella precedente a sarà realizzata con materiali più leggeri rispetto a quelli originali, le forme e i decori che erano presenti prima del sisma subiranno un processo di semplificazione, che richiama il passato, evocandolo, senza però creare un falso storico e realizzando così un edificio in una forma più contemporanea. Torneranno anche, ai lati del corpo centrale della Torre, risalente al XV secolo, i tre grandi orologi che tanto a lungo hanno scandito le ore della città. Una volta assegnati, i lavori di ricostruzione dovrebbero durare circa un anno.

Il 2026 vedrà i lavori di ricostruzione della Torre dell’Orologio aggiungersi a quelli di restauro del Teatro Comunale e della Torre Borgo, in corso di esecuzione, e quelli di completamento della storica sede municipale, in corso di affidamento.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.