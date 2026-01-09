San Felice: il parco della Rocca Estense intitolato a Bruno Brunelli

Sabato 10 gennaio a San Felice sul Panaro, alle 11, il parco della Rocca Estense sarà intitolato a Bruno Brunelli (1920-1997) che fu partigiano, vicesindaco di San Felice dal 1946 al 1950 e successivamente sindaco dal 1950 al 1965. Lo scorso 29 novembre era stato intitolato a Ermanno Gorrieri il parco Estense, mentre il 6 dicembre il parco di via Puviani aveva preso il nome della gloria locale del calcio Giuseppe Calzolari, detto Mabo.