Riconoscimento internazionale per la Chirurgia Oncologica dell’IRCCS di Reggio Emilia

Un nuovo riconoscimento per la sanità reggiana e per la ricerca arriva grazie al Direttore della Struttura di Chirurgia Oncologica dell’Arcispedale Santa Maria Nuova dott. Massimiliano Fabozzi al quale il World Journal of Gastroenterology dedica la copertina del numero di dicembre; in ambito internazionale è questa tra le più autorevoli riviste scientifiche sulle patologie dell’apparato digerente.

La posizione in evidenza conferma il peso dei contributi scientifici offerti da Fabozzi e dalla sua equipe, considerati innovativi e rilevanti nel panorama scientifico internazionale in termini di positivo impatto clinico sui pazienti e sulla pratica chirurgica.

Tanti gli interventi complessi sinora eseguiti con l’ausilio di tecnologie all’avanguardia nel trattamento di patologie oncologiche dell’esofago, stomaco, colon, retto, fegato e pancreas, incluse resezioni multiviscerali, considerate tra le procedure più complesse e avanzate in ambito oncologico, con ottimi risultati.

L’ambito di ricerca in cui la Struttura di Chirurgia Oncologica dell’Arcispedale Santa Maria Nuova si è distinta è ampio, caratterizzato dall’impiego sistematico delle più recenti tecniche mini-invasive e di protocolli assistenziali orientati al rapido recupero post-operatorio, insieme all’integrazione di strumenti digitali e di intelligenza artificiale, utili a supportare la pianificazione della strategia chirurgica e il processo clinico-decisionale.

«Questo riconoscimento è frutto di un lavoro di squadra – commenta il dott. Fabozzi – fondato su competenze, multidisciplinarietà e ricerca continua da parte di tutti i collaboratori, in particolare i chirurghi Maurizio Zizzo, Andrea Morini, Lorenzo dell’Atti, Federica Mereu e della collaboratrice professionale alla ricerca sanitaria Candida Bonelli. Essere in copertina su una rivista così autorevole conferma il valore dell’impegno di tutto il reparto – medici, infermieri e operatori sanitari – nel raggiungimento di standard elevati nella qualità delle cure e nell’innovazione, con risultati concreti e riconosciuti a livello internazionale. Ringrazio, inoltre, la Direzione generale e la Direzione scientifica per il supporto costane e la fiducia”.

È la seconda volta, la prima dieci anni fa, che il World Journal of Gastroenterology dedica questa attenzione al lavoro di Massimiliano Fabozzi, valorizzando in questa edizione il ruolo dell’IRCCS reggiano e quello di riferimento della chirurgia oncologica dell’apparato digerente, come confermato anche recentemente dalla classifica Agenas – Ministero della Salute.

“Un risultato che conferma come la ricerca basata sull’innovazione e la pratica clinica di alto livello possano tradursi in eccellenza riconosciuta nel panorama scientifico nazionale e internazionale, a beneficio diretto dei pazienti e dell’intero sistema sanitario” commenta il Direttore scientifico prof Antonino Neri.