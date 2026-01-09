Reggio Emilia, durante un controllo trovato con un coltellino ed una lama priva di manico

Fermato in zona stazione storica a Reggio Emilia dai carabinieri assieme al personale della S.I.O. del 5° Reggimento Emilia Romagna, veniva trovato in possesso di un coltellino multiuso pieghevole e di una lama metallica, priva di manico e con un lato ben affilato, della lunghezza di cm.8, di cui non sapeva giustificarne il possesso. Dai successivi accertamenti condotti in caserma emergeva che l’uomo era irregolare sul territorio dello Stato. È accaduto nella tarda serata del 5 gennaio scorso.

Con l’accusa di porto di armi od oggetti atti ad offendere e soggiorno irregolare sul territorio dello stato i Carabinieri della Stazione di Reggio Emilia Principale hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia un egiziano di 29 anni, senza fissa dimora. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.