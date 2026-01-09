Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 10 gennaio 2026

Molto nuvoloso con residue deboli precipitazioni al primo mattino sulla Romagna, con deboli locali nevicate fino a 1100-1200 metri. Cielo in progressivo rasserenamento sul resto del territorio già dalla mattina. Possibili foschie e banchi di nebbia sulle zone prossime al Po, in diradamento nella mattina.
Temperature minime in aumento, in particolare sul settore centro-orientale dove si attesteranno tra 0 e 3 gradi; valori attorno a -1/-2 gradi sul settore occidentale e zone di pianura settentrionali. Massime in aumento, con valori compresi tra i 7/8 gradi del settore costiero a 8/10 gradi di quello occidentale. Zero termico in flessione, attorno a 1100/1200 metri. Venti deboli in prevalenza occidentali o nord-occidentali; locali rinforzi sul settore occidentale dal pomeriggio. Mare poco mosso, localmente mosso sul settore meridionale.
(Arpae)