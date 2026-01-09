venerdì, 9 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeMeteoPrevisioni meteo Emilia Romagna, sabato 10 gennaio 2026





Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 10 gennaio 2026

Meteo
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Molto nuvoloso con residue deboli precipitazioni al primo mattino sulla Romagna, con deboli locali nevicate fino a 1100-1200 metri. Cielo in progressivo rasserenamento sul resto del territorio già dalla mattina. Possibili foschie e banchi di nebbia sulle zone prossime al Po, in diradamento nella mattina.

Temperature minime in aumento, in particolare sul settore centro-orientale dove si attesteranno tra 0 e 3 gradi; valori attorno a -1/-2 gradi sul settore occidentale e zone di pianura settentrionali. Massime in aumento, con valori compresi tra i 7/8 gradi del settore costiero a 8/10 gradi di quello occidentale. Zero termico in flessione, attorno a 1100/1200 metri. Venti deboli in prevalenza occidentali o nord-occidentali; locali rinforzi sul settore occidentale dal pomeriggio. Mare poco mosso, localmente mosso sul settore meridionale.

(Arpae)

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.