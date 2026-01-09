Montecchio, preso a calci e pugni senza motivo: denunciati tre uomini

Avrebbero colpito senza apparente motivo un uomo all’interno di un locale, aggredendolo con violenza e colpendolo ripetutamente anche mentre si trovava a terra, cagionandogli lesioni al volto e agli occhi giudicate guaribili dai sanitari in 10 giorni. I carabinieri, giunti sul posto allertati da alcuni avventori, identificavano la vittima constatando che i presunti aggressori si erano dileguati, e acquisivano le prime informazioni sui fatti. Dopo le cure del caso, la vittima presentava denuncia presso i carabinieri di Montecchio Emilia. I militari davano quindi avvio alle indagini, i cui risvolti permettevano di identificare e acquisire presunti elementi di responsabilità nei confronti di tre persone.

I fatti si sono verificati all’interno di un locale dove tre uomini avrebbero improvvisamente dato origine all’azione violenta. In particolare, uno di loro, senza apparente motivo e probabilmente complice l’eccesso consumo di alcolici, avrebbe colpito la vittima con un violento pugno al volto, facendola cadere all’indietro, mentre gli altri due si sarebbero subito uniti all’aggressione, colpendolo con pugni e calci, anche alla testa, mentre si trovava a terra. L’aggressione cessava solo grazie all’intervento del personale del locale, che provvedeva ad allontanare gli aggressori. Una volta fuori i tre avrebbero continuato ad assumere un atteggiamento intimidatorio, allontanandosi prima dell’arrivo dei Carabinieri nel frattempo allertati.

I militari giunti sul posto identificavano la vittima acquisendo, anche attraverso l’escussione dei presenti, le prime informazioni. A seguito delle percosse subite la vittima riportava lesioni personali, successivamente refertate presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Reggio Emilia, tra cui la frattura delle ossa nasali e un’abrasione corneale, con prognosi di dieci giorni. Gli accertamenti svolti consentivano di risalire all’identità dei presunti aggressori, anche grazie alle descrizioni fornite dai testimoni presenti sul luogo del fatto e al riconoscimento fotografico effettuato dalla vittima. Con l’accusa di lesioni personali i Carabinieri della Stazione di Montecchio Emilia hanno quindi denunciato alla Procura tre uomini di 20, 30 e 45 anni, abitanti in un comune del reggiano.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.