venerdì, 9 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeBassa modeneseMirandola, nuova rampa per biciclette alla stazione di Cividale





Mirandola, nuova rampa per biciclette alla stazione di Cividale

Bassa modeneseMirandolaTrasporti
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

L’Amministrazione Comunale di Mirandola ringrazia Ferrovie dello Stato per aver accolto la richiesta di dotare la Stazione dei treni FS di Cividale di una rampa per l’accompagnamento delle biciclette da e verso i binari. Un intervento concreto che va a migliorare l’accessibilità e rende più agevoli gli spostamenti per chi viaggia su due ruote.

Un segnale di attenzione importante non solo per i cicloamatori e per i numerosi fruitori della Ciclovia del Sole, ma anche per l’intera comunità, che vede riconosciuto il valore di una mobilità sempre più sostenibile e inclusiva

Un gesto che rafforza il percorso intrapreso da Mirandola sul fronte della ciclabilità e che si inserisce pienamente nella sensibilità dimostrata dalla città, certificata dalle 4 Bike Smile ottenute da FIAB Modena Ambiente e Bicicletta.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.