Manutenzione sulle luci d’emergenza nelle scuole di Castelfranco Emilia

Lavori di manutenzione per garantire sicurezza in caso di emergenza. Sono state sostituite alcune luci di emergenza presso le scuole dell’infanzia “Pizzigoni” di Cavazzona e la scuola secondaria di primo grado “Falcone e Borsellino” di Piumazzo, oltre alla sostituzione delle luci di emergenza e dei rilevatori antincendio presso la scuola primaria “Tassoni” di Piumazzo.

Gli interventi sono stati programmati – ed effettuati – a seguito delle verifiche tecniche e delle prove di evacuazione condotte nei plessi scolastici, dalle quali è emersa la necessità di sostituire alcuni dispositivi risultati non funzionanti o non più rispondenti agli standard di sicurezza. Saranno effettuati anche, nelle prossime settimane, al nido d’infanzia “Alfieri”, al “Maggiolino” di Gaggio e alle infanzia “Collodi” Si tratta di verifiche che vengono condotte con regolarità per garantire condizioni di massima tutela per studenti, personale scolastico e utenti delle strutture. L’importo complessivo della fornitura e posa, comprensivo della perizia di variante e suppletiva, ammonta a oltre 22mila euro.

«La sicurezza delle scuole è una priorità assoluta per questa Amministrazione fin dal primo giorno, e interventi come questi, anche quando riguardano elementi che possono sembrare secondari, sono in realtà fondamentali per garantire ambienti sicuri e pienamente funzionanti. Le verifiche periodiche e la capacità di intervenire rapidamente ci permettono di tutelare studenti, famiglie e personale scolastico», chiosa il vicesindaco di Castelfranco Emilia, Alessandro Salvioli.