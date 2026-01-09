venerdì, 9 Gennaio 2026
Il 14 gennaio narrazione e laboratorio creativo al Centro per le famiglie di Castelnovo Monti

Appennino ReggianoCastelnovo Monti
Mercoledì 14 gennaio, al Centro per le famiglie di via XXV Aprile, a Castelnovo, è in programma una lettura con laboratorio creativo, dal titolo “La forma del tempo”. L’appuntamento, organizzato dalla Biblioteca Crovi, è per le ore 17, ed è rivolto a bambini dai 4 anni in su: è disponibile un massimo di 20 posti su prenotazione, contattando la Biblioteca al numero 0522 610204, mail biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it.

La narrazione è ispirata all’albo illustrato di Chiara Lorenzoni e Francesca Dafne Vignaga. Lenti bradipi, veloci aquile e immobili lucertole accompagnano i bambini alla scoperta del tempo, del suo ritmo e del suo valore. Un invito a riflettere e ad apprezzare ogni momento.

















Redazione 1

