Fiorano: “Fonoteca in Marmellata”

Torna anche per il 2026 “Fonoteca in Marmellata”, la rassegna che trasforma gli spazi musicali di Casa Corsini, polo dell’innovazione del Comune di Fiorano Modenese, in un luogo di incontro e di creatività. Nelle sale prova e nella fonoteca Soneek Room, dedicata a Max Teneggi, musicisti e appassionati potranno portare i propri strumenti e unirsi in improvvisazioni collettive, dando vita a connessioni sonore.

Le serate, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, sono al momento fissate per il 12 gennaio e il 9 febbraio, sempre di lunedì e sempre alle 21.

“Fonoteca in Marmellata” è un progetto dell’associazione Lumen, in collaborazione con l’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Fiorano Modenese.

Ideata da Bianca Giugni Leoni, Guido Fontana e Riccardo Serri, la rassegna si muove nello spirito autentico delle jam session: nessuna scaletta, solo il piacere di suonare insieme, di sperimentare e di ascoltarsi.

A Casa Corsini la musica si presenta quindi come occasione per tenere insieme generazioni e stili, aprendo le porte a un dialogo che diventa incontro.