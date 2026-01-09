Festività natalizie a Finale Emilia: i ringraziamenti dell’amministrazione

“Si sono da poco concluse le festività natalizie – dice l’assessore alla Cultura del Comune di Finale Emilia, Christian Feloni – che hanno rappresentato per Finale Emilia e Massa Finalese un momento di grande gioia e socialità. È stato meraviglioso vedere come la comunità abbia saputo rendere magico il mese di dicembre e questi primi giorni del nuovo anno, partecipando numerosa agli eventi e alle attività programmate”.

Doverosa da parte dell’amministrazione la gratitudine nei confronti di chi ha sostenuto, nelle modalità più diverse, le attività del periodo natalizio. “Il nostro ringraziamento – aggiunge Feloni – va a tutti coloro che hanno reso possibile l’atmosfera di speranza e felicità che ci ha pervaso, che ci ha permesso di trascorrere insieme momenti di serenità. Un ringraziamento caloroso dunque all’associazionismo locale presente in tutte le iniziative con passione ed energia”.

Tante le associazioni del territorio comunale che hanno organizzato loro iniziative e partecipato con entusiasmo alle attività promosse direttamente dall’amministrazione comunale. Una sinergia, quella tra ente pubblico e volontariato, che ha permesso di offrire ai cittadini un ricco calendario di piacevoli momenti natalizi.

“L’atmosfera di Natale però – conclude l’assessore Feloni – non avrebbe potuto essere tale senza le luminarie, realizzate anche grazie al sostegno ricevuto da associazioni e sponsor. Ci teniamo, pertanto, a ringraziare il Comitato Commercianti di Finale Emilia per aver provveduto all’illuminazione di piazza Baccarini e dei giardini De Gasperi, il Comitato Commercianti di Massa Finalese per aver contribuito al finanziamento dell’albero di piazza Caduti e gli sponsor Consorzio Citea, Assicoop di Modena e Ferrara, Carrozzeria Ducale e Mantovani Costruzioni Stradali”.