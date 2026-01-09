venerdì, 9 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeTop news by ItalpressAutomotive, Urso convoca tavolo nazionale al Mimit il 30 gennaio





Automotive, Urso convoca tavolo nazionale al Mimit il 30 gennaio

Top news by Italpress
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
Automotive, Urso convoca tavolo nazionale al Mimit il 30 gennaio

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, ha convocato per venerdì 30 gennaio, alle ore 10.00, a Palazzo Piacentini, il Tavolo nazionale sul settore automotive.

La riunione – spiega il Mimit in una nota – avrà la finalità di condividere con le parti il ruolo attivo dell’Italia nel processo di revisione del regolamento europeo sulle emissioni CO2, di esaminare la recente proposta di modifica della Commissione Ue – con particolare focus su flotte aziendali e veicoli pesanti – e di approfondire le misure di politica industriale per i prossimi anni.

Al Tavolo sono stati invitati a partecipare le Regioni coinvolte nella produzione di veicoli, le imprese, i rappresentanti delle associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

















Red IP

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.