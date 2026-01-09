Auto fuori strada a San Possidonio: gravi due giovani

Tre feriti, di cui due in serie condizioni, a seguito di un grave incidente stradale avvenuto stamane intorno alle 8:30 nel comune di San Possidonio, in via Giacomo Matteotti – SP11 della Pioppa, dove un’autovettura è uscita autonomamente dalla sede stradale terminando la sua corsa fuori dalla carreggiata. Nel sinistro non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

I Vigili del Fuoco, intervenuti dal del Distaccamento di Carpi, hanno operato per mettere in sicurezza il veicolo e prestare la prima assistenza ai feriti, collaborando con il personale sanitario del 118, intervenuto sul posto con due ambulanze e l’elisoccorso per il trasporto d’urgenza in ospedale.

A avere la peggio due giovani di 30 e 24 anni: il primo trasportato al maggiore di Bologna, il secondo al Sant’Agostino di Baggiovara, entrambi in gravi condizioni. C’è un terzo ferito, lieve, trasportato all’Ospedale di Mirandola.

Sul luogo dell’evento è intervenuta la Polizia Locale per l’effettuazione dei rilievi di legge e la gestione della viabilità, al fine di permettere le operazioni di soccorso e rimozione del mezzo in sicurezza.