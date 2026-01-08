giovedì, 8 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaTutto esaurito al Celebrazioni di Bologna per Din Don Down con Paolo...





Tutto esaurito al Celebrazioni di Bologna per Din Don Down con Paolo Ruffini e la Compagnia Mayor Von Frinzius

BolognaTeatro
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Ha fatto registrare il tutto esaurito Din Don Down – Alla ricerca di (D)io, lo spettacolo di Paolo Ruffini con la Compagnia Mayor Von Frinzius, in programma al Teatro Celebrazioni di Bologna martedì 13 e mercoledì 14 gennaio alle 21.00.

Sul palco, un carismatico Ruffini si destreggia tra le travolgenti incursioni degli attori della Compagnia livornese, attiva da circa trent’anni e formata da interpreti con disabilità. Lo spettacolo, diretto da Lamberto Giannini, è impreziosito dalle note al pianoforte di Claudia Campolongo.

Happening comico fuori dagli schemi, Din Don Down – Alla ricerca di (D)io scardina ciò che ci ostiniamo a definire “normale”. In un mix travolgente di risate, emozione e ribellione, lo show indaga la spiritualità e l’essenza della vita. Irriverente e spregiudicato, lo spettacolo è un antidoto necessario per recuperare quella leggerezza e quell’audacia oggi spesso soffocate dal “politicamente corretto”.

Din Don Down è una produzione Paolo Ruffini per Vera Produzione.

I biglietti per lo spettacolo sono esauriti (https://teatrocelebrazioni.it/stagione-25-26-paolo-ruffini-13-14-gennaio-2026/). Eventuali titoli di ingresso dovuti a rinunce saranno messi in vendita un’ora prima dell’inizio di ogni serata.

Info Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.