Scuola, al Liceo Fanti di Carpi guasto al riscaldamento

Nella giornata di giovedì 8 gennaio si è verificato un guasto al sistema di riscaldamento del liceo Fanti di Carpi, che ha comportato una sospensione del funzionamento dell’impianto.

Il guasto è dovuto alla rottura di una scheda elettrica che è attualmente in corso di sostituzione, così da garantire per la giornata di venerdì 9 gennaio, il regolare svolgimento delle lezioni e delle attività didattiche.

Sempre nella giornata di oggi, giovedì 8 gennaio, si è verificato un blocco della caldaia all’istituto superiore Calvi di Finale Emilia, mentre a Vignola, all’Istituto Paradisi, il teleriscaldamento è stato adeguato con una nuova taratura per supportare il significativo calo di temperature di questi giorni.

I tecnici della Provincia sottolineano come «grazie alla rilevazione dei malfunzionamenti da remoto, sia stato possibile intervenire subito per il ripristino degli impianti, così da limitare i disagi per studenti e insegnanti. Va poi ricordato anche che il freddo di questi giorni ha comportato un lavoro molto intenso da parte delle reti impiantistiche, talvolta non adeguatamente tarate su queste temperature».

Per l’anno scolastico 2025/2026, gli studenti iscritti alle scuole superiori della provincia di Modena sono 35.976 suddivisi in 1572 classi e il Liceo Fanti risulta essere la scuola più frequentata nella provincia con 91 classi e 2239 studenti.