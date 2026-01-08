Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 9 gennaio 2026

Inizialmente nuvoloso con tendenza a schiarite nel pomeriggio sui settori emiliani di pianura, più nubi sul settore orientale e appenninico, dove sono previste precipitazioni deboli, nevose al di sopra dei 1300/1500 m, in discesa in serata.

Temperature in generale aumento nei valori minimi che risulteranno essere attorno a -1/-2 gradi delle zone di pianura e gli 0/2 della costa, massime senza variazioni di rilievo in pianura ove saranno pari a circa 3/4 gradi, in lieve aumento sulla costa e attesi tra i 5/7 gradi. Venti prevalentemente deboli occidentali sulla pianura e la costa, sud-occidentali moderati o forti con raffiche su rilievi e zone collinari specie sui settori centrali e orientali. Mare poco mosso.

(Arpae)