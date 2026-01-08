Medicina, pubblicata la graduatoria dopo il semestre filtro. Oltre 22 mila idonei

giovedì, 8 Gennaio 2026
Top news by Italpress
Tempo di lettura 2 min.
ROMA (ITALPRESS) – E’ stata pubblicata la graduatoria degli studenti ammessi a Medicina dopo il semestre aperto. Sono in tutto 22.688 i ragazzi considerati idonei, che hanno cioè superato i due appelli del semestre filtro. I posti a disposizione sono 17.278, quindi circa 5 mila studenti dovranno scegliere un corso affine. Per Veterinaria sono idonei 1.535 studenti e 1.072 per Odontoiatria.
Considerando i tre corsi – Medicina, Odontoiatria e Veterinaria – oltre 14 mila studenti sono stati assegnati all’ateneo di loro prima scelta.

Il CINECA ha comunicato agli studenti del semestre aperto per l’accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria il proprio punteggio, la relativa posizione nella graduatoria nazionale e l’Università assegnata. Gli studenti potranno ora procedere all’immatricolazione (per chi ha superato i tre esami previsti dal semestre aperto – Chimica, Biologia e Fisica) o all’iscrizione (per coloro che dovranno recuperare uno o due debiti d’esame presso l’Ateneo assegnato).
Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha messo a punto un vademecum per gli studenti del semestre aperto. Il documento fornisce sia indicazioni pratiche per completare l’immatricolazione/iscrizione presso i vari atenei di assegnazione con indicazioni sulle prossime date chiave – sintetizzate a seguire – sia per orientare gli studenti che non hanno conseguito CFU per il proseguimento del proprio percorso di studi.

Prossime date chiave: 8 – 14 gennaio | Immatricolazioni e iscrizioni Prima finestra per l’immatricolazione (per gli studenti che hanno superato tutti e tre gli esami) o per l’iscrizione (per coloro che devono recuperare uno o due debiti d’esame).
La mancata immatricolazione o iscrizione entro il 14 gennaio comporta la cancellazione dalla graduatoria e la perdita del posto assegnato.

16 – 19 gennaio | Nuove scelte per i posti non assegnati
Gli studenti che non hanno trovato collocazione nelle sedi
originariamente indicate in fase di iscrizione al semestre aperto
possono esprimere nuove preferenze, a valere sui posti rimasti
liberi a livello nazionale.
Le nuove scelte devono essere effettuate tra il 16 e il 19 gennaio.

21 – 24 gennaio 2026 | Immatricolazione per gli studenti che hanno integrato la scelta delle sedi
Gli studenti che, tra il 16 e il 19 gennaio, hanno indicato nuove
sedi dovranno procedere all’immatricolazione entro il 24 gennaio.

28 gennaio | Graduatoria dei corsi affini
Pubblicazione della graduatoria relativa ai corsi affini.

28 – 31 gennaio | Immatricolazione ai corsi affini
Gli studenti collocati in graduatoria nei corsi affini dovranno
procedere all’immatricolazione entro il 31 gennaio.

Entro la fine del primo semestre | Recupero dei CFU
Gli studenti dovranno recuperare i Crediti Formativi Universitari
(CFU) non conseguiti durante il semestre aperto entro la fine del
primo semestre.
Le date e le modalità delle prove di recupero variano da Ateneo ad Ateneo e saranno comunicate direttamente dalle singole Università. Una volta conseguiti i CFU mancanti, sarà possibile perfezionare l’immatricolazione.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

















Red IP

