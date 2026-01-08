Le nuove avventure dei Musicanti di Brema del Teatro Due Mondi in scena a Vignola

«E se gli animali che i fratelli Grimm ci hanno fatto conoscere come I Musicanti di Brema uscissero dalla loro favola o la continuassero fino ai giorni nostri, se si perdessero nelle nostre città, che storia racconterebbero?»: Alberto Grilli, regista e direttore del Teatro Due Mondi introduce l’attualità de Le nuove avventure dei Musicanti di Brema, spettacolo di teatro d’attore con musica dal vivo per bambini dai 4 anni d’età che sarà in scena domenica 11 gennaio alle ore 16.30 al Teatro Ermanno Fabbri di Vignola, nell’ambito della programmazione a cura di ERT – Emilia Romagna Teatro Fondazione.

«E se ai protagonisti della nostra storia, l’asino, il cane, il gatto e l’oca, che si unisce al gruppo dopo la morte del gallo, capitasse d’incontrare una cicogna disorientata che sta facendo il suo lavoro di distribuire bambini nelle famiglie del mondo, cosa accadrebbe?» aggiunge il drammaturgo Gigi Bertoni in merito allo spettacolo interpretato da Tanja Horstmann, Angela Pezzi, Maria Regosa e Renato Valmori e realizzato con la direzione musicale di Antonella Talamonti…

Il Teatro Ermanno Fabbri si trova in via Pietro Minghelli 11 a Vignola (MO).

Biglietti a partire da € 4,49.

Prevendite online: https://emiliaromagnateatro.vivaticket.it/index.php?nvpg[sell]&cmd=prices&pcode=13457740&tcode=tl014951.

Altre info sullo spettacolo di domenica 11 gennaio: https://vignola.emiliaromagnateatro.com/spettacolo/le-nuove-avventure-dei-musicanti-di-brema/.