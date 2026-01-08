giovedì, 8 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeBassa modeneseIscrizioni scolastiche 2026/2027 UCMAN: il supporto degli sportelli di facilitazione digitale per...





Iscrizioni scolastiche 2026/2027 UCMAN: il supporto degli sportelli di facilitazione digitale per le famiglie

Bassa modeneseScuola
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Con l’avvicinarsi delle iscrizioni alle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2026/2027, i Comuni del territorio rafforzano il proprio impegno a sostegno delle famiglie attraverso gli sportelli di facilitazione digitale – Punti Digitale Facile.

Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026, le domande di iscrizione dovranno essere presentate esclusivamente online tramite la Piattaforma Unica del Ministero dell’Istruzione e del Merito, accessibile con identità digitale. Una procedura che, seppur semplificata, può rappresentare una difficoltà per chi ha minore dimestichezza con gli strumenti digitali.

Per questo motivo, presso i Punti Digitale Facile attivi nei Comuni di Camposanto, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia e San Prospero, è disponibile un servizio gratuito di assistenza digitale. Negli sportelli operano facilitatori, figure formate per affiancare i cittadini nell’utilizzo dei servizi digitali e favorire una maggiore autonomia.

Presso i Punti Digitale Facile è possibile ricevere assistenza nella compilazione e nell’invio della domanda di iscrizione alle scuole medie e superiori, imparare a utilizzare i principali servizi digitali (email, App IO, piattaforme online) e partecipare a mini corsi e attività di alfabetizzazione digitale.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di inclusione digitale e cittadinanza attiva, promosso anche nell’ambito delle politiche nazionali e regionali e degli interventi collegati al PNRR, con l’obiettivo di ridurre il divario digitale e garantire pari accesso ai servizi pubblici.

Orari di apertura:

Camposanto Concordia Finale Emilia (Biblioteca)  San Prospero
Lunedì 8:30-12:30;

Giovedì 15:00-18:00;

Venerdì 8:30-12:30.

 Martedì 8:30-13:30

Giovedì 8:30-13:30

 Lunedì 14:30-18:30;

Giovedì 8:30-14:30.

 Mercoledì 8:30-13:30

Venerdì 8:30-13:30

 

Per prenotazioni e informazioni telefono 053580925 oppure 0535621466. E’ possibile recarsi direttamente ai punti di facilitazione nelle giornate e orari di apertura oppure rivolgersi agli sportelli sociali di tutti i Comuni Ucman; sul sito di prenotazione Affluences oppure inviare una mail a digitalefacile@unioneareanord.mo.it

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.