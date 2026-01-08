Iscrizioni scolastiche 2026/2027 UCMAN: il supporto degli sportelli di facilitazione digitale per le famiglie

Con l’avvicinarsi delle iscrizioni alle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2026/2027, i Comuni del territorio rafforzano il proprio impegno a sostegno delle famiglie attraverso gli sportelli di facilitazione digitale – Punti Digitale Facile.

Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026, le domande di iscrizione dovranno essere presentate esclusivamente online tramite la Piattaforma Unica del Ministero dell’Istruzione e del Merito, accessibile con identità digitale. Una procedura che, seppur semplificata, può rappresentare una difficoltà per chi ha minore dimestichezza con gli strumenti digitali.

Per questo motivo, presso i Punti Digitale Facile attivi nei Comuni di Camposanto, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia e San Prospero, è disponibile un servizio gratuito di assistenza digitale. Negli sportelli operano facilitatori, figure formate per affiancare i cittadini nell’utilizzo dei servizi digitali e favorire una maggiore autonomia.

Presso i Punti Digitale Facile è possibile ricevere assistenza nella compilazione e nell’invio della domanda di iscrizione alle scuole medie e superiori, imparare a utilizzare i principali servizi digitali (email, App IO, piattaforme online) e partecipare a mini corsi e attività di alfabetizzazione digitale.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di inclusione digitale e cittadinanza attiva, promosso anche nell’ambito delle politiche nazionali e regionali e degli interventi collegati al PNRR, con l’obiettivo di ridurre il divario digitale e garantire pari accesso ai servizi pubblici.

Orari di apertura:

Camposanto Concordia Finale Emilia (Biblioteca) San Prospero Lunedì 8:30-12:30; Giovedì 15:00-18:00; Venerdì 8:30-12:30. Martedì 8:30-13:30 Giovedì 8:30-13:30 Lunedì 14:30-18:30; Giovedì 8:30-14:30. Mercoledì 8:30-13:30 Venerdì 8:30-13:30

Per prenotazioni e informazioni telefono 053580925 oppure 0535621466. E’ possibile recarsi direttamente ai punti di facilitazione nelle giornate e orari di apertura oppure rivolgersi agli sportelli sociali di tutti i Comuni Ucman; sul sito di prenotazione Affluences oppure inviare una mail a digitalefacile@unioneareanord.mo.it