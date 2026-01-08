Giuseppe Cruciani torna sul palco del Teatro Celebrazioni di Bologna con il nuovo tour di ‘Via Crux’

A un anno esatto dal suo debutto, Giuseppe Cruciani torna sul palco del Teatro Celebrazioni di Bologna e parte da qui con il nuovo tour di Via Crux. La “voce più scorretta d’Italia” presenta un’edizione rinnovata e ancora più provocatoria del suo spettacolo in scena domenica 11 gennaio alle ore 17.30.

«C’è qualcuno che ogni mattina si alza, che ha molto tempo libero. Ci spiega come dobbiamo parlare, quali parole dire e quali evitare – afferma Cruciani. Ci impongono i criteri di educazione dei nostri figli altrimenti ce li tolgono… ci dicono quali auto guidare e quanti gradi dobbiamo tenere in casa d’inverno. Ci impongono cosa dobbiamo pensare e, insomma, come vivere».

Irriverente e senza filtri, il giornalista e conduttore radiofonico parte da queste premesse per scardinare le derive del politicamente corretto e farsi portavoce di chi non ha più alcuna intenzione – lui per primo – di restare in silenzio. Tra monologhi sferzanti e un sarcasmo feroce, il palcoscenico diventa lo spazio per una lotta aperta contro perbenismo e moralismo. E con il suo inconfondibile stile anarchico non fa sconti a nessuno, celebrando la libertà di espressione come un valore assoluto che non accetta compromessi.

Rivendicando una totale indipendenza di pensiero e restando impermeabile a ogni condizionamento ideologico o politico, Cruciani offre, con Via Crux, una lettura ironica e pungente delle mistificazioni del nostro tempo.

Lo spettacolo è una produzione Paolo Ruffini per Vera Produzioni.

