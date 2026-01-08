Domenica, all’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola “Ouverture des saponettes” di Studio Ta Daa

All’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola domenica 11 gennaio alle ore 16:30 con lo spettacolo “Ouverture des saponettes” della compagnia teatrale Studio Ta Daa prende il via la rassegna dedicata a bambini e famiglie.

Un eccentrico direttore d’orchestra si trova a dirigere strumenti che non suonano, ma che generano rose e piogge di bolle. Lo spettacolo, imprevedibile e poetico, trasporta lo spettatore in un mondo dove ogni pensiero può volare via, ed è adatto a un pubblico a partire dai 3 anni.

La programmazione di teatro per famiglie dell’Auditorium di Mirandola aderisce a Sciroppo di Teatro®, il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione che mette in rete gli Assessorati alla Cultura, alla Sanità e al Welfare della Regione Emilia-Romagna per promuovere il teatro per famiglie come strumento di welfare culturale e coesione sociale.

Dedicato ai bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, il progetto si fonda su un presupposto centrale: la cultura come elemento fondamentale per la salute e il benessere delle persone.

Prenotazioni via e-mail all’indirizzo mirandola@ater.emr.it e telefoniche inviando un messaggio

WhatsApp al numero 333.2455605 oppure telefonando al numero 0535.22455 – Per info: https://www.ater.emr.it/it/progetti-speciali/sciroppo-di-teatro-2026