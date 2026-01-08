giovedì, 8 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeBassa modeneseDomenica, all’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola "Ouverture des saponettes" di Studio...





Domenica, all’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola “Ouverture des saponettes” di Studio Ta Daa

Bassa modeneseMirandolaTeatro
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
Ouverture des saponettes (immagine a corredo fornita da Ater Fondazione)

All’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola domenica 11 gennaio alle ore 16:30 con lo spettacolo “Ouverture des saponettes” della compagnia teatrale Studio Ta Daa prende il via la rassegna dedicata a bambini e famiglie.

Un eccentrico direttore d’orchestra si trova a dirigere strumenti che non suonano, ma che generano rose e piogge di bolle. Lo spettacolo, imprevedibile e poetico, trasporta lo spettatore in un mondo dove ogni pensiero può volare via, ed è adatto a un pubblico a partire dai 3 anni.

La programmazione di teatro per famiglie dell’Auditorium di Mirandola aderisce a Sciroppo di Teatro®, il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione che mette in rete gli Assessorati alla Cultura, alla Sanità e al Welfare della Regione Emilia-Romagna per promuovere il teatro per famiglie come strumento di welfare culturale e coesione sociale.

Dedicato ai bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, il progetto si fonda su un presupposto centrale: la cultura come elemento fondamentale per la salute e il benessere delle persone.

Prenotazioni via e-mail all’indirizzo mirandola@ater.emr.it e telefoniche inviando un messaggio

WhatsApp al numero 333.2455605 oppure telefonando al numero 0535.22455 – Per info: https://www.ater.emr.it/it/progetti-speciali/sciroppo-di-teatro-2026

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.