giovedì, 8 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaControlli della Polizia Provinciale di Modena sulla caccia





Controlli della Polizia Provinciale di Modena sulla caccia

CronacaModena
Tempo di lettura 1 min.

Sanzionato un cittadino per abbattimento capriolo

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Nella giornata di mercoledì 7 gennaio la Polizia Provinciale di Modena ha sanzionato per non aver applicato la fascetta obbligatoria a un capriolo abbattuto durante un’azione di caccia di selezione.

L’episodio si è verificato nella zona del fiume Panaro, nell’area periferica di Modena Est. A intervenire è stato un operatore della Polizia Provinciale libero dal servizio che, transitando nell’area, ha notato l’uomo mentre caricava l’animale a bordo del proprio veicolo.

Alla verifica è emerso che il capriolo era privo della fascetta identificativa, che deve essere apposta immediatamente dopo l’abbattimento.

Dagli accertamenti successivi è risultato che il cacciatore aveva già effettuato un abbattimento nella mattinata ed era tornato successivamente sul posto per verificare la presenza di un secondo capo, non rinvenuto nell’immediatezza dell’azione di caccia. Durante questa seconda fase è scattato il controllo.

L’agente ha richiesto l’intervento di una pattuglia in supporto e, insieme ai colleghi, ha proceduto agli accertamenti che hanno portato alla contestazione della sanzione complessiva di 204 euro per la mancata applicazione della fascetta obbligatoria con numero di matricola.

Il comandante della Polizia Provinciale Luca Gozzoli, ha espresso apprezzamento per lo spirito di servizio dimostrato dall’operatore, ricordando l’importanza di operare con la massima attenzione durante la caccia di selezione, in particolare nelle zone di pianura, e di rispettare scrupolosamente le procedure previste dal calendario venatorio regionale. I capi di ungulati, infatti, vengono assegnati dagli Ambiti Territoriali di Caccia in base al Piano Faunistico Venatorio Regionale.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.