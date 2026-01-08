giovedì, 8 Gennaio 2026
Comune di Sassuolo
Concerto degli Auguri sabato a Fiorano Modenese

Sabato 10 gennaio 2026 si festeggia ancora a Fiorano Modenese con il “Concerto degli Auguri”, un appuntamento all’insegna della musica e della condivisione, in programma  alle ore 17.30 presso Villa Cuoghi (via Gramsci 32).

L’evento vedrà protagonisti il Coro Nino Rota e l’Ensemble Combinazioni, che accompagneranno il pubblico in un pomeriggio musicale pensato per scambiarsi gli auguri di buon anno, in un clima caldo e festoso.

Oltre alla musica, il concerto sarà anche un’occasione di incontro e convivialità: al termine dell’esibizione, i partecipanti potranno condividere un momento informale con panettone, tè e bollicine.

L’ingresso è libero.

