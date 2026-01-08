Carpi: fotografato mentre caccia all’interno di una proprietà, aggredisce il padrone di un terreno agricolo

La Polizia di Stato di Carpi ha denunciato un cittadino italiano di 76 anni per i reati di rapina e lesioni personali. L’attività trae origine da un intervento della Squadra Volante lo scorso mese di dicembre per una aggressione tra un cacciatore, appunto il 76enne, e il proprietario di un terreno agricolo.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il cacciatore, sorpreso mentre praticava attività venatoria su un fondo privato e invitato dal proprietario ad allontanarsi, si sarebbe impossessato dello smartphone di quest’ultimo, con il quale era stato fotografato per poi colpirlo con il calciolo del fucile.

In relazione alla vicenda, in via cautelare sono state ritirate le armi e le munizioni che l’indagato deteneva regolarmente. Nella sua disponibilità però sono state rinvenute anche cartucce non dichiarate, motivo per il quale è stato denunciato anche per il reato di detenzione abusiva di munizionamento.