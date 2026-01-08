Bol On Ice, sabato 10 gennaio torna la magia del pattinaggio artistico sul ghiaccio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno

I fuoriclasse internazionali del pattinaggio artistico su ghiaccio tornano in Emilia-Romagna per meravigliare appassionati e curiosi della disciplina. L’appuntamento è sabato 10 gennaio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bo) con l’edizione 2026 di Bol On Ice, lo spettacolo che riunisce alcuni dei più grandi nomi del circuito per dare vita a un’esibizione che esalta la magia e le emozioni del pattinaggio sul ghiaccio.

Sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna nel quadro del programma di grandi eventi sportivi sul territorio, la manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti più attesi della stagione invernale e presenterà come sempre un cast d‘eccezione.

Tra i nomi più attesi quest’anno, la campionessa del pattinaggio artistico italiano, Carolina Kostner, che tornerà all’Unipol Arena dopo la sua partecipazione nel 2019. Accanto a lei un cast internazionale: Mikhail Shaidorov, medaglia d’argento ai Campionati Mondiali di pattinaggio di figura del 2025; la coppia Aleksandra Boykova e Dmitrii Kozlovsky, quarti alle Olimpiadi di Pechino 2022; il vicecampione europeo Aleksandr Selevko; i giovani e promettenti interpreti della ice dance Vasilisa Kaganovskaya e Maxim Nekrasov e Philip Warren, noto per il suo stile spettacolare e fuori dagli schemi.

“Bol On Ice è una manifestazione che in questi anni ha sempre regalato emozioni straordinarie e ha aperto il calendario degli eventi sportivi supportati dalla Regione- ha commentato l’assessora regionale allo Sport e al Turismo, Roberta Frisoni-. Accogliere le stelle mondiali del pattinaggio artistico a Casalecchio, proprio nei giorni in cui si compie il viaggio della torcia olimpica di Milano-Cortina 2026 nelle nostre città, impreziosisce ulteriormente una settimana che nella nostra regione ha fatto parlare molto di sport olimpici e invernali”.

“Il supporto a questa manifestazione- ha proseguito l’assessora- rientra nella strategia consolidata di creare sinergie sempre più strette per la promozione dei grandi eventi e della pratica sportiva di base e del turismo. Dopo un 2025 che si è concluso con le finali di coppa Davis a Bologna, la stagione dei grandi eventi sportivi in Emilia-Romagna riparte con Bol On Ice. Ringrazio gli organizzatori che rendono possibile quest’iniziativa e gli amministratori presenti e auguro a tutte e a tutti di godersi lo spettacolo”.

Bol On Ice

Rivolto a un pubblico di tutte le età, Bol On Ice è una manifestazione che ogni anno richiama migliaia di appassionati da tutta Italia e dall’estero e porta in scena la congiunzione tra l’eleganza del pattinaggio artistico e il mondo della musica, del teatro e della danza. Uno show completo, in cui il gesto tecnico incontra l’intrattenimento e che dà vita ad uno spettacolo alla portata di tutti, dagli ‘addetti ai lavori’ a chi si avvicina al pattinaggio artistico per la prima volta.

Tutte le informazioni su: https://www.skate-power.it