Anniversario del Tricolore, sabato 10 gennaio al Museo del Tricolore le visite teatrali di “Mirabili stanze”

Nell’ambito delle iniziative per il 229° anniversario della nascita della Bandiera italiana, sabato 10 gennaio 2026 al Museo del Tricolore sono in programma due iniziative per riscoprirne il valore storico e simbolico e, al tempo stesso, esplorarne il significato universale come segno di identità, libertà e convivenza.

Si parte alle 16 – con altre due repliche alle 17 e alle 18 – con “Mirabili stanze”, una visita teatrale al Museo del Tricolore a cura del Teatro del Cigno, pensata per accompagnare il pubblico in un’esperienza di scoperta che unisce racconto storico e coinvolgimento dal vivo. Guidati dagli attori, i visitatori attraverseranno le sale del Museo entrando nelle storie e nelle vicende dei protagonisti che che contribuirono alla nascita del Tricolore: figure e momenti che hanno segnato un passaggio fondamentale nella costruzione dell’identità nazionale. La narrazione teatrale offrirà uno sguardo diverso sul contesto storico e umano che portò alla creazione della bandiera italiana. Per info e prenotazioni: 0522 456816 (in orario di apertura di Palazzo dei Musei).

Alle 16.30, è invece in programma il laboratorio per bambini (5-9 anni) “Colori che parlano, bandiere che volano”: un invito ai più piccoli a immergersi tra colori e forme delle bandiere del mondo, simboli che raccontano popoli vicini e lontani, libertà conquistate o ancora sognate. Attraverso il gioco e l’immaginazione, i bambini saranno guidati a inventare la loro bandiera: e se amicizia, pace e gioco fossero una bandiera, come sarebbe? Il laboratorio è su iscrizione (costo 7 euro), per prenotazioni: 0522 456816 (in orario di apertura di Palazzo dei Musei).