Anniversario del Tricolore, sabato 10 gennaio al Museo del Tricolore le visite teatrali di “Mirabili stanze”

In programma anche un laboratorio per bambini dedicato al Tricolore. Le iniziative si inseriscono nel programma delle celebrazioni per il 229° anniversario della Bandiera

Nell’ambito delle iniziative per il 229° anniversario della nascita della Bandiera italiana, sabato 10 gennaio 2026 al Museo del Tricolore sono in programma due iniziative per riscoprirne il valore storico e simbolico e, al tempo stesso, esplorarne il significato universale come segno di identità, libertà e convivenza.

Si parte alle 16 – con altre due repliche alle 17 e alle 18 – con “Mirabili stanze”, una visita teatrale al Museo del Tricolore a cura del Teatro del Cigno, pensata per accompagnare il pubblico in un’esperienza di scoperta che unisce racconto storico e coinvolgimento dal vivo. Guidati dagli attori, i visitatori attraverseranno le sale del Museo entrando nelle storie e nelle vicende dei protagonisti che che contribuirono alla nascita del Tricolore: figure e momenti che hanno segnato un passaggio fondamentale nella costruzione dell’identità nazionale. La narrazione teatrale offrirà uno sguardo diverso sul contesto storico e umano che portò alla creazione della bandiera italiana. Per info e prenotazioni: 0522 456816 (in orario di apertura di Palazzo dei Musei).

Alle 16.30, è invece in programma il laboratorio per bambini (5-9 anni) “Colori che parlano, bandiere che volano”: un invito ai più piccoli a immergersi tra colori e forme delle bandiere del mondo, simboli che raccontano popoli vicini e lontani, libertà conquistate o ancora sognate. Attraverso il gioco e l’immaginazione, i bambini saranno guidati a inventare la loro bandiera: e se amicizia, pace e gioco fossero una bandiera, come sarebbe? Il laboratorio è su iscrizione (costo 7 euro), per prenotazioni: 0522 456816 (in orario di apertura di Palazzo dei Musei).

 

















